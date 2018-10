Susana Cuba renunció a la administración temporal de Alianza Lima

Fue algo que ya se estaba cantando en La Victoria. Durante la noche de ayer, finalmente, se dio a conocer el hecho. Susana Cuba no seguirá más como administradora temporal de Alianza Lima.

Cuba anunció su renuncia como consecuencia de las muchas quejas que los trabajadores del equipo 'blanquiazul' daba. Durante estos últimos días, la administradora estuvo bajo la supervisión de la directora Tania Quispe.

Tras la salida de la ex cabeza de Alianza, la Sunat, que aún sigue ligado al club 'íntimo' para mantenerlo a salvo de deudas, empezó a evaluar a los reemplazantes de Cuba. Entre estos, figuran los nombres del ex gerente de Latina, Christian Bustios y el ex miembro de la Federación Peruana de Fútbol, Alberto Siles.

Según la junta de acreedores del club 'grone', el nuevo administrador temporal se dará a conocer dando inicio a Abril en la próxima semana.