Gareca: "La gente me pide el Mundial"

Hace su trabajo con comodidad y sin disturbios. El director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca ya comienza a pensar en lo que será el debut frente a la selección de Venezuela. Entretanto, el 'tigre' recibió la visita de sus compatriotas argentinos del diario El Clarín; a quienes les ofreció una entrevista.

Gareca manifestó ante el diario argentino que recibe el cariño de los hinchas peruanos. “Me piden el Mundial. Hay mucho entusiasmo y tengo fe. Pero más allá de la fe, hay una realidad que es la que encontramos. Lo más valioso es que nosotros creemos en el jugador peruano por sobre todas las cosas. El primer objetivo es que Perú pueda dar el máximo de su potencial en cada partido. Y la Copa América será un buen examen”. Dijo el entrenador 'bicolor'.

Lo que más resaltó el 'tigre' fue la ilusión del hincha peruano. "Quieren el Mundial y está bien que sea así. Después hay que tener cautela y saber que hay selecciones muy importantes", añadió.

El entrenador de la Selección Peruana recordó también haber sido el responsable de aquella eliminación de la 'blanquirroja' al Mundial de 1986. “|1|. Pero sí, de cada diez personas que me saludan y me desean suerte, más de la mitad me lo trae a la memoria. Pero ahora es el momento de mirar para adelante” afirmó al respecto.