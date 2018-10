Resultado Perú - Venezuela (0-1)

Armando Castro (HON) Amonesta a Amorebieta (VEN) min 8, Seijas (VEN) min 43, Carrillo (PER) min 52, Rosales (VEN) min 52, Martínez (VEN) min 55

ÁRBITRO : Armando Castro (HON) Amonesta a Amorebieta (VEN) min 8, Seijas (VEN) min 43, Carrillo (PER) min 52, Rosales (VEN) min 52, Martínez (VEN) min 55

Las falencias defensivas fueron cruciales en el encuentro. El rival dominó el partido y fue más eficiente.

90 + 3' ¡Pitó Armando Castro! Ha perdido la selección peruana en debut de Ricardo Gareca.

90 + 2' Ingresa Salomón Rondón por Mario Rondón en Venezuela.

90 + 1' Cambio en Venezuela. Se va Guerra por Alexander González

90' Se jugarán tres minutos más.

90' Nuevamente Venezuela. El centro por izquierda llegó a la cabeza de Rondón que remató apenas desviado.

86' Guerra remató solo tras pase de Rondón y Gallese respondió de manera notable. Casi llega el segundo para Venezuela.

84' De pelota parada intentó "canchita" González y su remate pasó cerca del arco de Baroja.

83' Ingresa en Perú Christopher González por Paolo Hurtado.

83' Pésima salida de la defensa peruana y gana la jugada el delantero venezolano. Su remate se desvió.

81' ¡Casi llega el empate! Tras una excelente jugada de Cristian Cueva, hizo pared con Hurtado y Baroja tapó con seguridad.

79' ¡Otra clara para Venezuela! Perdió Perú un balón en salida y Rondón casi marca el segundo. Salió ligeramente desviado el remate.

78' Modificacion en Venezuela. Se retira González para el ingreso de Ronald Vargas.

77' ¡Casi llega el segundo para Venezuela! Rechazó muy mal Gallese y González ensaya un remate que sale desviado.

75' Llegaba Rondón al arco peruano y rechaza bien Advíncula.

72' Ruidiaz reclama penal pero árbitro no cobra.

70' Cambio en Perú. Ingresa Ruidiaz por Ávila y Benavente por Carrillo.

70' Intentó Ávila por derecha y sacó un remate razante. Pasó cerca al arco de Baroja.

69' Calienta cerca al campo Raúl Ruidiaz.

67' Nueva variante en la "vinotinto". Ingresa Lucena por Seijas.

64' Llegaba bien Perú con Cueva. Carrillo remató muy débil.

63' Cambio en Venezuela. Ingresa Arango por el autor del gol, Joseph Martínez.

60' ¡Gooool venezolano! Definió entre las piernas de Gallese Joseph Martínez tras una buena contra de la "vinotinto".

59' Ocasión clarísima para Perú. Pase de Tapia para Hurtado y este mando un gran centro para que Ávila defina de cabeza, el balón estrelló el poste. Sin embargo estaba adelantado.

58' Centro pasado para que llegue Amorebieta y Céspedes envía el balón nuevamente al córner.

57' Guerra es bloqueado por Ramos y Céspedes. Tiro de esquina venezolano.

55' Falta muy fuerte de Martínez en contra de Zambrano y el árbitro le muestra la amarilla. Es el cuarto amonestado en Venezuela.

52' Rosales en Venezuela es amonestado.

52' Falta fuerte de Carrillo contra Rincón y es amonestado.

50' Centro de pelota parada de González y rechazó seguro Ballón.

48' A partir de un balón detenido remató Rondón por encima del arco de Gallese. Primer remate de Venezuela.

47' Tiro libre para adentro a favor de Venezuela.

20:09 ¡Ya se juega la segunda parte en Fort Lauderdale!

45 + 2' ¡Pitó Castro! Acabó el primer tiempo. Perú y Venezuela empatan sin goles.

45' Se jugarán 2 minutos de tiempo adicional.

43' Fuerte falta de Seijas contra Hurtado. Se gana la amarilla. Hurtado sigue tendido en el campo.

39' Centro de González y casi conecta Rondón. Rechazó de nuevo Carlos Zambrano. Nuevo tiro de esquina.

38' Llegaba González en área peruana y rechaza Zambrano. Tiro de esquina para Venezuela.

36' Partido pierde profundidad y se traba en el mediocampo.

29' A la cancha Cristian Cueva por el lesionado Jean Deza.

29' Remate de Deza luego de un error defensivo venezolano. Nuevamente contiene Baroja.

28' Centro de Advíncula y contiene bien Baroja.

26' Tuvo la oportunidad Venezuela. Desborde de Guerra y Rondón que no pudo conectar con el balón, fue pasado el centro.

22' Avisó Venezuela en ataque. Bien por Renato Tapia en el rechaze.

20' Buena incursión de Deza al borde del área. Diagonal de Advíncula y buena recepción de Deza, no pudo conectar de lleno el peruano. Es la primera vez que Perú gana la espalda a la defensa vinotinto.

18' Rebote de corner y remate muy desviado de Tapia. Es el segundo rebote que coge el debutante.

18' Hurtado mandó el centro de pelota parada y defendió bien Venezuela. Tiro de esquina

18' Tiro libre cerca al córner para Perú.

17' Buena jugada de Deza con Carrillo para mandar el centro. No llegó Irven Ávila.

15' Deza emprendió una corrida de contra ataque pero fue contenido por los defensas venezolanos.

12' Zambrano se tiraba en el área venezolana y el juez marca salida para la "vinotinto".

11' Tiro de esquina para Perú.

8' Falta de Amorebieta contra Hurtado. Tiro libre de peligro para Perú y amonestación para el venezolano.

4' Se complica en salida Carlos Zambrano, asustó Rondón.

1' Buen servicio de Renato Tapia para que Irven Ávila avance por derecha.

1' Primera falta del conjunto venezolano.

19:04 ¡Inicia el partido! Ya juegan en Miami Perú y Venezuela y tú lo vives en VAVEL.com

19:00 Árbitro Armando Castro hará sonar el silbato en segundos.

18:54 Jugadores peruanos visten polo con mensaje ¡Fuerza Loba! en apoyo a la madre del jugador Carlos Lobatón, quien tuvo que viajar a Lima y abandonar la concentración en Miami debido a la accidentación de su madre.

18:54 Equipos salen a la cancha.

18:52 Alineación confirmada en Venezuela: Baroja, Rosales, Vizcarrondo, Túñez, Amorebieta, Rincón, Seijas, González, Guerra Martínez, S. Rondón

18:51 Equipos a segundos de pisar el campo del Estadio Lockhart de Fort Lauderdale en Miami.

El equipo esperado se mantiene y las sorpresas son Deza y Céspedes en la oncena de Ricardo Gareca.

18:40 Alineación confirmada de Perú: Gallese, Advíncula, Ramos, Zambrano, Céspedes, Ballón, Tapia, Carrillo, Hurtado, Deza, Ávila

Declaraciones Renato Tapia: Espero debutar hoy con la selección mayor.

Por su parte, Venezuela - Perú inciaría con: 12 D. Hernández; 5 F. Amorebieta, 4 O. Vizcarrondo, 3 A. Túñez, 6 G. Cichero; 8 T. Rincón, 14 F. Lucena, 9 M. Rondón, 18 J. Arango; 23 S. Rondón y 17 J. Martínez.

Perú - Venezuela arrancaría con los siguientes hombres: 12 P. Gallese; 17 L. Advíncula, 15 C. Ramos, 5 C. Zambrano, 19 Y. Yotun; 23 J. Ballón, 20 R. Tapia, 7 P. Hurtado, 8 C. Cueva, 18 A. Carrillo y 11 I. Ávila.

El nuevo técnico habló entusiasmado sobre el nuevo proceso antes de este partido Perú - Venezuela .

Hoy inicia la "era Gareca" de la selección peruana. El argentino fue campeón 4 veces con Vélez y se alzó con el torneo Apertura con Universitario de Deportes.

Los dos ex técnicos de la selección peruana debutaron de formas muy distintas. con Markarián Perú ganó por 2-0 a Canada en el 2010. Por su parte su ex asistente, Pablo Bengoechea, debutó con derrota cuando caímos por 3-0 frente a Inglaterra.

La selección venezolana ha tenido varios días de preparación en Miami de cara al partido Perú - Venezuela del día de hoy.

Juan Arango será uno de los hombres que extrañará el conjunto de Noel Sanvicente. Su ausencia se debe a una sobrecarga en el músculo aductor.

El Estadio Lockhart de Fort Lauderdale, con capacidad para 20 500 espectadores, será el escenario del partido Perú - Venezuela.

Paolo Guerrero, ausente hoy contra Venezuela, fue el gran goleador de aquella tarde.

Uno de los encuentros más recordados Perú - Venezuela fue el disputado por el 3er puesto de la Copa América Argentina 2011 tras caer en semi finales con Uruguay.

Casi exactamente un año atrás de la última derrota ante Venezuela. El conjunto peruano venció a la vinotinto 2-1 en la primera rueda de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

Aquí las imágenes del último partido Perú - Venezuela y en directo.

La última vez que enfrentó Perú a la "vinotinto" caímos por 3-2 ya sin chance de clasificación para el mundial de Brasil 2014.

El balance de los últimos 10 partidos Perú - Venezuela es favorable para los peruano, con 5 victorias, 4 derrotas y tan sólo un empate.

Otro de los grandes ausentes será Claudio Pizarro. El delantero del Bayern München no estará por lesión en el Perú - Venezuela.

La Selección Peruana formaría con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Christian Ramos, Yoshimar Yotun (Jair Céspedes), Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christian Cueva (Joel Sánchez), Paolo Hurtado (Jean Deza), André Carrillo e Irven Ávila.

El volante "celeste" tuvo que volver a Lima debido a que su madre sufrió un grave accidente. Hinchas de varios equipos han mostrado su apoyo a "Loba".

Algunos de los jugadores declararon que el partido se lo dedicarán a la madre de Carlos Lobatón, una de las grandes bajas para el encuentro.

La "blanquirroja" iniciará hoy una nueva etapa cuando enfrente al conjunto Venezolano en Fort Lauderdale, Miami con miras a la próxima Copa America a disputarse en Chile.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Perú - Venezuela en directo, el cual se disputará en la ciudad de Miami, Estados Unidos.