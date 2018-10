No aprovechó oportunidades

Solo sabe complicarse. El día de hoy, Alianza Lima no supo tener mentalidad ganadora al caer por 3-2 en Moyobamba ante Unión Comercio. Con esta derrota, el equipo de Guillermo Sanguinetti no aprovechó la oportunidad de hacerse puntero del grupo C del Torneo del Inca, tras el empate de Sport Huancayo con Ayacucho F.C.

Tal pareció mostrar que la ausencia de la estrella del equipo, Christian Cueva, quien se encontraba en concentración con la Selección Peruana, fue evidente. Se pudo observar también el retorno de Mauro Guevgeozián al equipo 'blanquiazul'. Sin embargo, su nivel de juego no fue el que se esperaba.

Comercio dominó en casi todos los sentidos a la visita 'íntima'. Mario Velarde sería el hombre encargado de mover el marcador. No obstante, Gabriel Costa apareció sorpresivamente poco antes del descanso para poner el empate. En el complemento, Alexánder Sánchez y Miguel Trauco fueron los responsables de sepultar a los de La Victoria. Ni el doblete de Costa pudo salvar a Alianza.

Con este resultado, Alianza Lima es tercero del apretado grupo C del Torneo del Inca con 13 puntos. Si quiere clasificar a las semifinales, solamente tendrá que vencer en la última fecha a Sport Huancayo. Por su parte, Unión Comercio, con 15 unidades, buscará en la última fecha clasificar como puntero ante Sport Loreto en Pucallpa.