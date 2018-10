Carlos Mario Zapata y Carolina Thun se coronan en la última fecha de la triple corona Oakley

En la final masculina, que tuvo olas de metro y metro y medio, Carlos Mario Zapata logró superar a Javier Swayne en una peleada serie en donde el local de Punta Hermosa logró olas de 9 y 7.67 tomando la sima de heat, obligando a Swayne a tomar una perfecta ola para que pueda voltearle la final, pero las condiciones le jugaron una mala pasada haciéndolo conformarse con el segundo lugar. Con este triunfo Zapata también obtuvo el título absoluto de la categoría.

“Recontra feliz de ganar la ultima fecha de la Triple Corona, en Mancora, y gracias a esto, gane el circuito también. Espero que todos hayan pasado una muy buena semana santa.” Dijo Carlos Mario en su cuenta de Facebook.

Final Femenina

En la rama femenina, con una complicada condición en el mar, la local de San Bartolo Carolina Thun se impuso con un total de 8.67, a María Fernanda Reyes (7.87), la local Verónica Novaro (7.86) y las pequeñas revelaciones del surf femenino peruano, Lara Barrios (2.67) y Sol Aguirre (2.60). Logrando coronarse campeona del circuito.

“Estoy súper feliz. Este año me está yendo bien en los campeonatos. Logré subir al pódium en las últimas fechas y eso me ayudo un montón para lograr el título de la triple Corona. Mi objetivo de esta fecha no fue solo venir a ganar, sino divertirme corriendo buenas olas y se logró”. Manifestó Carolina.

Los triunfos de Carlos Mario como el de Carolina les es válido para sumar punto en el Circuito Nacional.