Sanguinetti: "Clasificamos con entrega y corazón"

Hoy es noche de celebración para Alianza Lima. El conjunto 'grone' sacó esta tarde un empate de 3-3 frente a la Universidad San Martín que le valió su boleto a la gran final del Torneo del Inca. Es por ello que el D.T del equipo 'blanquiazul', Guillermo Sanguinetti, no guardó sentimientos ante la prensa después de la hazaña.

Pese a la autocrítica que hizo de su equipo al decir que sus dirigidos no jugaron bien durante casi todo el encuentro, Sanguinetti aplaudió las ganas de sus jugadores: "No jugamos bien, pero clasificamos con entrega y corazón", dijo el popular 'topo'. "Había que entrar a pelear y jugarlo. Creo que en el segundo tiempo no jugamos tan bien como el primero, pero anímicamente el equipo lo empató. Por un momento pensé que no íbamos a clasificar", continuó.

Por otro lado, el entrenador de Alianza Lima afirmó que fue consciente de que la dirigencia de San Martín quería dificultar las cosas para los hinchas rivales. "Como se dio las circunstancias que rodearon este partido, los que vinieron al estadio tuvieron que hacer un gran esfuerzo para estar. Estamos contentos por esa gente que pudo venir acá a disfrutar un espectáculo y ojalá el domingo las entradas no estén tan caras, para que pueda estar el estadio lleno", sentenció.

Alianza Lima jugará la final del Torneo del Inca el domingo 26 de abril en el Estadio Nacional de Lima. El rival se decidirá durante el partido de mañana entre la Universidad César Vallejo y Real Garcilaso.