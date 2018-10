Forsyth: "Tenemos un plantel muy parejo"

No le teme a los problemas. El guardameta y capitán de Alianza Lima, George Forsyth, no se guardó nada en la lengua y salió ante los medios a declarar sobre las piezas clave que estarán asuentes en el equipo para el duelo frente a la Universidad César Vallejo en la final del Torneo del Inca. Un duelo en donde el conjunto 'grone', evidente local en el Estadio Nacional, estará obligado a repetir la hazaña del año pasado para complacer a su hinchada.

El popular 'Ken' sabe que no contarán con las presencias de los volantes Paulo Albarracín y Gabriel Costa. Sin embargo, el portero manifestó que se sienten con calma: "Las bajas no resienten al equipo. A pesar de no contar con algunos jugadores se ha demostrado a lo largo del Torneo del Inca que tenemos un plantel muy parejo. En Alianza Lima cualquiera puede entrar, jugar y estar al mismo nivel que el compañero. Eso nos da tranquilidad", afirmó.

"Es lógico que haya mucha expectativa. Es una final y todos van a querer ver a Alianza". George Forsyth

Forsyth también tuvo palabras de halago para el rival que representará César Vallejo: "Por algo está en la final. Es un buen conjunto. Vamos a jugar contra un equipo duro y no será fácil. Siempre antes de estos partidos piensas en los penales y comienzas a analizar a los jugadores".

Alianza Lima y la Universidad César Vallejo se enfrentarán por la final del Torneo del Inca este domingo en el Estadio Nacional de Lima a las 18:00 horas (hora peruana).