La Costa Verde:  Un centro histórico en peligró

31 de marzo del 2015, aprovechando la oscuridad de la noche, la Municipalidad Metropolitana de Lima mando obreros a la playa La Pampilla para poner en marcha la obra del tercer carril en la Costa Verde. ¡Cuidado! Este carril expone la seguridad no sólo de los tablistas, sino también las de los bañistas, ciclistas, y conductores. Con un tercer carril, no hay estacionamientos, no hay ciclovías, no habrá forma para que las personas puedan transitar o trotar.

El martes 7 de abril a las 5:45 am se reportó un choque en Las Pampillas, una camioneta que iba por el tercer carril se volcó, gracias a Dios, por la hora no habían ciclistas, personas corriendo, o un tablistas alistándose para entrar al mar, la desgracias hubiese sido peor.

29 de abril del 2015, a la medianoche, la FENTA (Federación Deportiva Nacional Tabla), alerto el despliegue de camiones acompañados por una porta tropas con numerosos policías para arrojar piedras sobre la línea de marea que está bajo el cuidado de la Marina de Guerra. A las doce del mediodía, la FENTA publicó en su página oficial de Facebook una alerta a toda la familia del surf:

ATENCIÓN:

Pedimos a todos los que leen este mensaje puedan avisar que nuevamente hay camiones en ESTE MOMENTO amenazando La Pampilla con sus piedras. Se necesita de todos los que buenamente pueden ir a defender la Costa Verde.

Estamos en ALERTA ROJA!!!

Vayan a La Pampilla!!!

La gente de Makaha, Punta Roquitas, Redondo y todos los tablistas en su refrigerio: VAYAN!!!

Todos bajan, todos llegan rápido a defender a La Pampilla, la Municipalidad de Lima llegó con una excavadora para continuar su obra, el caos se desata entre policías que llegaron a meterse al mar para agredir a tablistas, bañistas y demás personas que llegaron para detener este atentado. Gracias a la Marina de Guerra del Perú y a la valiente actitud de las personas llegaron a Las Pampillas, entre ellos Livio Ciriani que espanto a los camiones lanzándoles piedras, se logró detener la obra de la Municipalidad, por otro lado, Roberto Boyle, dirigente de la Comunidad de Tablistas de la Costa Verde, fue el único al que detuvieron y tomado preso ese día, al parecer se equivocaron de persona, tomaron a un hombre que dio su voz a la naturaleza, que no dudo en enfrentarse a un monstro hecho de acero y a policías armados y protegidos con escudos y que abusas de su autoridad, Roberto fue agredido en el mar, recibió golpes ante el forcejeo de impedir ser esposado, lo llevaron a la comisaria de Miraflores, donde estuvo detenido. Pero la justicia siempre sale a la luz, Roberto Boyle fue liberado ese día gracias a José Mario Escudero, (Representante de la FENTA).

El pasado fin de semana (dos y tres de mayo) llegaron fuertes oleajes anómalos a nuestro litoral, estos destruyeron, en algunas zonas del país infraestructuras de viviendas que se encontraban cerca al mar.

El viernes 1 de mayo a las 10:00 am un grupo de manifestantes ocuparon dos de los tres carriles de la Costa Verde generando una gran congestión en las carreteras. La caminata se inició en la playa Punta Roquitas hasta la Makaha. Llegarón vecinos, bañistas, tablistas, entre ellos Luis Eduardo Escudero (Campeón Bolivariano de playa en Prone Race), Roberto Meza, el famos artesano del surf Wayo Whilar, entre otros.

La Municipalidad Metropolitana de Lima intentó desafiar naturaleza colocando grandes rocas sobre las playas de la Costa Verde para combatir las fuertes olas, ¿con qué intensión? Evitar que las olas lleguen a la pista… Y, ¿Dio resultado?

“Estamos desde octubre del año pasado, cuando empezamos a hacer las protestas ante el anterior gobierno por este tercer carril, que fue rellenado con desmontes para poner el carril. El día 22 de diciembre logramos con la señora Susana Villarán firmar un acta para que retiraran el carril, y lo retiraron el 28 de ese mes. El 28 ó 29 marzo de este año, el alcalde Luis Castañeda volvió a dar la orden para que continuaran la obra sin respetar el acuerdo que había. Solo contamos con el apoyo de la Marina de Guerra”. Cuenta Jazmín Atala representante del grupo Colectivo Costa Verde para Todos.

El primer carril que se levantó fue totalmente ilegal, y lo peor sin ningún estudio de impacto ambiental. Las rocas que la Municipalidad de Lima puso fue con la supuesta intención de “evitar la erosión del mar”, los estudio ambientales recopilados por el grupo Colectivo Costa Verde para Todos, prueban que esto sólo agrava la erosión, ¿cómo? A la hora que la marea sube, el agua va por debajo de las rocas, lo que ocasionara que las pequeñas piedras de la playa que se encuentran por debajo del montículo lanzado se retiren con el mar, esto hará que las rocas caigan hacia la playa, que es lo que está pasando ahora.

Marcelo Reategui, tablista y ex Campeón Master de las Pampillas cuenta con bastante malestar sobre los hechos que día a día está sucediendo en la Costa Verde. “Van seis atropellados en solo dos meses, desde Punta Roquitas hasta Waikiki, quitaron 500 estacionamientos, las piedras chicas que acompañan a las grandes son como cuchillos filudos. A estas playas viene todo Lima, personas desde Los Olivos llegan a bañarse, esta es la playa del pueblo y de los tablistas también”.

Dejando de lado el tema del surf y el esparcimiento, Michel Romero, director editorial de la web OlasPerú, manifiesta que en estos momentos la Municipalidad de Lima está evadiendo las leyes ocupando un espacio que le pertenece a la Marina de Guerra del Perú. En el aspecto de la vía, el tercer carril terminara erosionando por estas crecidas anómalas que son comunes y que más adelante habrá un montón.

¿Qué está pasando?

Hay un plan macabro detrás de todo esto, intereses económicos como por ejemplo la construcción de restaurantes de primera, etc. Si se puede dar nombre a los actos que está tomando el alcalde de Lima es “Ignorancia criminal”, por un lucro escondido, un comunicore raro, junto al alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, que hasta el momento tampoco se ha manifestado contra el atentado a la Costa Verde.

Se sabe que el ministerio de defensa ha precisado al ministerio del Interior hasta donde corresponde sus atribuciones y donde empiezan las de la Marina de Guerra.

Antes había mucho más espacio de playa, ahora al bajar por la Costa Verde se puede ver que ya no está desapareciendo. Poco parece importarles a las autoridades lo que puede ocasionar el tercer carril, somos una ciudad privilegiada, Lima es la única capital de Sudamérica con salida al Océano Pacífico. Muy pocos saben es que a mediados de los años treinta la Costa Verde fue donde se corrió tabla por primera vez en la historia en Sudamérica. No es posible perder un centro histórico como los son las playas de la Costa Verde, estas olas son testigos de los primeros hombres que lograron pararse en el mar, es la meca del surf peruano, que en sus olas vio crecer a muchos de nuestro grandes tablistas que ahora triunfan a nivel mundial y que día a día ve nuevas promesas que cuentan con las olas de esas playas para seguir entrenando.

Hasta ahora no hay una respuesta de parte del alcalde de la Municipalidad de Lima Luis Castañeda, solo llego a dar una declaración a un medio local, donde expreso “que los tablistas no son un grupo privilegiado para impedir que continúen realizar obras”. Hasta el momento solo siguen llegando voceros de la alcaldía de Lima sin ningún documento oficial, esperando que vuelva a caer la oscuridad de la noche para que salgan y sigan haciendo caso o miso sobre el comunicado del Ministerio de Defensa.

¿Lima está creciendo?

Sí, pero en forma desordenada. No hay un plan de largo plazo que sea respetado por los alcaldes de turno, hacen las cosas por hacer, en esto influyen dos cosas, la primera es la corrupción que existe en nuestro país y la segunda y tal vez la más importante es la falta de cultura y educación de nuestra población. Sin educación no hay cultura, sin cultura no hay respeto por las cosas que nos pertenecen y nos rodean, por eso las autoridades siguen haciendo lo que les plazca.

Ante todos estos acontecimientos, la FENTA menciono en un conferencia de prensa realizada el sábado 2 de mayo en Las Pampillas que si se quieren realizar obras de trascendencia en la ciudad o en cualquier otro lugar, no es posible dejar que su concepción y diseño sea hecha por un grupo de técnicos sin una visión de conjunto de perjuicios y beneficios de sus decisiones, menos aún de una sola persona que por más capaz que sea no tiene el patrimonio de la verdad.

Un grupo de voluntarios junto al arquitecto Patricio Ricketts, siguen trabajando los detalles del planteamiento para preparar un malecón con ciclovía ligeramente elevado, con lo que se pretende mejorar el tramo entre la playa de Punta Roquitas hasta La Pampilla, para luego continuar hasta el restaurante de la Rosa Náutica.

Al alcalde de Lima se le conoce como el mudo, pero por su sonrisa de alimaña se le debería decir “La llena”, carroñero, cuando se piensa con el bolsillo es porque se es un estúpido ignorante.

Gracias a:

Jazmín Atala, representante del grupo colectivo Costa Verde para Todos.

Michel Romero, director editorial de OlasPerú.

Marcelo Reategui, tablista y ex Campeón Master de las Pampillas