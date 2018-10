Nolberto Solano es el nuevo asistente técnico de la Selección Peruana

Ya hay acuerdo. El día de hoy, el ex jugador de la Selección Peruana, Nolberto Solano, confirmó que ya hay una confirmación de palabra con la FPF para convertirse en el asistente técnico del seleccionado que hoy dirige Ricardo Gareca. Su primer trabajo sería el de dejar una buena impresión en la Copa América que se realizará en Chile durante el mes de Junio.

"Tengo un acuerdo de palabra con la FPF para ir a la Selección Peruana. Ricardo Gareca aceptó el tema y estoy muy contento. Es un privilegio para mí volver a la Selección Peruana en este momento. Conozco a algunos de los chicos y seguro voy a poder a ayudar al entrenador en este proyecto. Solo falta firmar el contrato", fueron las palabras del ex D.T de Universitario de Deportes y José Gálvez.

"En la selección, somos un Tico que piensa como Ferrari" Nolberto Solano

El popular 'maestrito' se dispuso a hablar también del momento por el cual atraviesa la selección peruana. El ex volante sabe muy bien que clasificar hacia un Mundial es una tarea con más de tres décadas de trabajo. No obstante, no duda del positivismo en el equipo 'blanquirrojo'. "Tenemos que ir con calma, tenemos que consolidad jugadores. Es una linda oportunidad para los jóvenes y los experimentados", sentenció.

Nolberto Solano podría firmar su contrato con la Federación este miércoles.