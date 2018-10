No sabe levantarse

No se gana siempre dominando el balón en un encuentro y eso fue exactamente lo que le pasó a Universitario de Deportes durante el día de hoy. El equipo 'crema', pese a la superioridad de juego que tenía sobre Cienciano, no pudo en el Cusco contra la 'Furia Roja' tras ceder en la defensa. Los de Luis Fernando Suárez volvieron a sumar otra derrota en la quinta fecha del Torneo Apertura y una raya más al tigre en la crisis deportiva.

Como bien se dijo antes, fueron los errores defensivos los que permitieron que a los 30 minutos, Carlos Orejuela pudiese conviertir el primero y único para los locales. Un balón que rebotó de Diego Chávez llegó a los pies del delantero cusqueño para anotar al arco de Raúl Fernández.

Pese al error defensivo, Universitario no bajó los brazos en su juego. Se mostró el mismo orden visto durante la pasada victoria en el Estadio Monumental frente a Ayacucho FC. Sin embargo, la mentalidad contragolpeadora del conjunto 'rojo' fue superior.

La 'U' no jugó un mal partido. Incluso tuvieron diversas chances para poder empatarlo. En una de las ocasiones, el '10' del conjunto de Suárez, Carlos Grossmüller consiguió burlar a los defensas de Cienciano quedándose solo en el arco frente a Diego Morales. No obstante, el uruguayo decidió seguir con la individual y no centrar a Germán Alemanno. Grave error.

Con este resultado, Universitario se mantiene con 4 puntos en la tabla del Torneo Apertura y buscará la victoria previa al clásico del próximo sábado ante Alianza Lima cuando reciba a Melgar en el Estadio Monumental este martes. Por su parte, Cienciano, que es tercero en la tabla con 8 unidades, buscará seguir en su escala al liderazgo cuando visite en el Alberto Gallardo a Sporting Cristal.