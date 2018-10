Papelón 'íntimo'

No hay orden en Alianza Lima. El día de hoy, el equipo 'grone' cayó por la mínima diferencia ante Real Garcilaso en Matute y sumó su segunda derrota en el Torneo Apertura. No obstante, el gol de Juan Diego Lojas no fue el protagonista de la tarde, sino un incidente que parecía de pesadilla en el conjunto de Guillermo Sanguinetti durante los últimos cinco minutos.

El partido comenzó siendo llamativo, con idas y vueltas y sin predicción de un dominante. Podían verse tantas ocasiones de Alianza como de Garcilaso. Un disparo al palo por parte de Luis Trujillo y un remate fallido de Carlos Preciado fueron las veces en las que los locales estuvieron más cerca del primero.

Sin embargo fue en el complemento donde sucedió la tragedia. Tras el gol puesto por Juan Diego Lojas a los 56' tras un centro por medio de tiro de esquina, Alianza comenzó a desesperarse ante la paciencia de la visita.

Durante los últimos minutos de juego, un golpe de Gabriel Costa sobre Edwin Retamoso hizo que el árbitro sacara una tarjeta roja al jugador uruguayo de Alianza. Eso sería solamente el inicio de la pesadilla.

Un escándalo se armó cuando Pablo Míguez y Christian Cueva salieron a reclamar de manera agresiva al juez. El comisionado no tuvo otra opción más que mostrar la tarjeta roja a ambos volantes. El zaguero Marcos Miers también se unió al severo reclamo ganándose la segunda amarilla y junto con ello la expulsión. Como cereza en el pastel, el entrenador Guillermo Sanguinetti también fue envíado a los vestidores y solamente queda esperar al informe final.

Las expulsiones podrían costarle a Alianza Lima la suspensión de los cuatro jugadores durante el clásico venidero del próximo sábado frente a Universitario de Deportes. Por el momento, todos los jugadores expulsados se perderán el próximo duelo frente a Sport Loreto en Pucallpa.

Alianza Lima, que por el momento se ubica en el séptimo puesto con 7 puntos tendrá que replantear su escala a la punta. Por su parte, Real Garcilaso es más líder que nunca con 13 unidades y buscará seguir alargando distancia cuando enfrente en la próxima fecha a Deportivo Muncipal en el Cusco.