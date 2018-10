De lo más dolido

La pesadilla continúa en Alianza Lima y parece que puede ponerse peor. El día de hoy, el equipo que dirige interinamente Gustavo Roverano, cayó de manera histórica ante Sport Loreto en Pucallpa. Los locales consiguieron su primera victoria sobre los 'íntimos' al vencer por 1-0. El conjunto visitante, se presentó de manera parchada al estadio Aliardo Soria ya que sufrió 6 bajas durante el encuentro pasado frente a Real Garcilaso. Todos los jugadores suspendidos.

Lo peor para los 'victorianos' es que no se perdió de mala manera. Sino que no se supo aprovechar las numerosas ocasiones que tuvieron de anotar al arco rival. Goles que no haces, goles que te hacen.

Pese a ello se ofreció un encuentro con color, idas, vueltas y motivos para atacar. Alianza Lima fue quien tuvo más chances de atacar en el primer tiempo. La ocasión más clara la tuvo el armenio Mauro Guevgeozián. Quien erró de manera garrafal un disparo al arco de Jorge Rivera.

La situación de Alianza Lima, forzó a Roverano a subir a muchos juveniles al primer equipo. Sin embargo, como bien dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El veterano Ángelo Cruzado se anticipó sobre el novato zaguero Anthony Lavalle, logrando concretar el primero para Sport Loreto.

Alianza Lima llega totalmente herido al clásico de este sábado frente a Universitario de Deportes. Directo de una derrota y con múltiples bajas a causa de sanciones, los 'grones' buscarán volver a sumar ante los cremas en la siguiente fecha del Torneo Apertura. Por su parte, Sport Loreto, que ya suma 10 puntos, finaliza la jornada en el puesto 4 de la tabla.