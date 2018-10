Representante de Benavente: "Está realmente triste"

No la pasa bien. El día de hoy, la lista definitiva de los 23 jugadores que militarán en la Selección Peruana durante la Copa América 2015 fue publicada. No obstante, en ella no figura el nombre del volante del Real Madrid Castilla, Cristian Benavente. Por ello, el representante del mediocampista, Luis Carlos Fernández, salió a expresarse a nombre del jugador.

"He charlado con él y como entenderán está terriblemente triste, respetando mucho la decisión del técnico de la Selección Peruana, ahora tiene que tratar de reponerse para volver a intentar entrar en los planes del director técnico Ricardo Gareca. Él no se lo esperaba", afirmó el empresario.

Fernández confirmó también la noticia que estuvo rondando en aires peruanos durante meses: El volante dejará el equipo filial del Real Madrid a final de temporada. "Cuando el técnico dijo lo de su liga ninguno de nosotros pensó que eso significaba que iba a quedar fuera de la Selección Peruana", afirmó.

Sin embargo, el empresario también dio a conocer que Benavente recibió ofertas alrededor de España. "Hay que sentarse a conversar y no creo que haya problemas para salir", sentenció el mánager.