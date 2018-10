Purga 'crema'

Llegó la época del receso en el Torneo Apertura. Es por ello que ante el mal momento que se vive en Universitario de Deportes, tras haber caído en el clásico ante Alianza Lima, el D.T del equipo 'crema', Luis Fernando Suárez, planea una renovación total en el plantel.

Sin embargo, para generar esta renovación, se tiene que empezar por hacer algunos cambios. Es por ello que el colombiano se reunió con el gerente deportivo 'Chemo' del Solar para empezar con las radicales decisiones.

Liber Quiñones

El estado físico es un requisito indispensable para cualquier delantero de cualquier equipo de fútbol. No obstante, ese requisito se hizo carente en el punta uruguayo. A inicios de año, se esperaba que fuese el '9' que hiciera olvidar a Raúl Ruidíaz. Sin embargo, su actuación hizo que la Trinchera Norte extrañe a la 'pulga' más que nunca.

Ángel Romero

La falta de continuidad del volante en Universitario le ha empezado a pasar factura bajando algunas veces a los partidos del Torneo de Reserva. Torneo que a sus 24 años de edad no debería jugar. Sin embargo, el mediocampista de recuperación es uno de los que la hinchada 'crema' pide para tener mayor continuidad. Pues no estarían de acuerdo con su salida.

Antonio Gonzales

Todo parece indicar que la década de 'Toñito' en el plantel 'crema' está consumada. La falta de compañerismo que tuvo con los suyos y el altercado que tuvo el ex capitán de Universitario con Carlos Grossmüller habrían sido la cereza en el pastel para su destitución, la cual, es casi un hecho.

Carlos Grossmüller

A comienzos de año se esperaba contar con un '10' que sea veloz y convincente. Sin embargo, estas cualidades no se reflejaban en el uruguayo. Pese a ser la primera opción en ejecución de tiros libres, falta de velocidad hizo que el juego creativo del ex Schalke 04 no se realice por completo en la cancha. Además, Suárez estaría prefiriendo a un volante ofensivo no mayor de 25 años.

Néstor Duarte

El ex capitán de los 'jotitas' de 2007 no pasa por un buen momento. En la mayoría de los partidos en donde el defensa jugó, Universitario sacó resultados de derrota. Además, la buena impresión que dejó su compañero Gustavo Dulanto sirvió para mandar al banco de suplentes al zaguero. Suárez ya le habría pedido buscar equipo.