Christian Cueva: "Por algo estoy convocado"

No cabe duda de que es el tema más discutido de la semana. En la lista final de los 23 convocados a pelear la Copa América 2015 con la Selección Peruana, figura el nombre del volante de Alianza Lima, Christian Cueva; mas no el del mediocampista del Real Madrid Castilla, Cristian Benavente. Durante la tarde de ayer, el jugador 'grone' salió a explicar su punto de vista tras haber finalizado la primera jornada de entrenamientos.

Como bien se sabe, Cueva se encuentra suspendido con su club debido a una actitud antideportiva ante Real Garcilaso que le costó 6 fechas fuera de las canchas. Sin embargo, esto no parece preocupar al volante: "El fútbol es de momentos. Por algo estoy convocado. Haré mi trabajo. No me importa lo que digan otros", dijo cueva en respuesta a sus críticos.

"Todos aspiramos a llegar lo más lejos en la Copa"

Es más, el '10' de Alianza Lima no dudó en mostrar su felicidad por su convocatoria: "Estoy contento por la oportunidad. Cada uno hizo el mérito de estar. Voy a trabajar para darle lo mejor a mi selección", señaló.

Cueva sabe también que su etapa en selección es ajena a la de su club. Es por ello que prometió total compromiso con la 'blanquirroja' y con el D.T, Ricardo Gareca: "Voy a mejorar y seguir al pie de la letra todo lo que me digan en la Selección Peruana", finalizó.

La Selección Peruana dara inicio hoy con la segunda jornada de entrenamientos de cara a la Copa América 2015.