Claudio Pizarro: "Responderé a todo más tarde"

De buen humor y con optimismo. Así llegó el veterano referente de la Selección Peruana, Claudio Pizarro para sumarse a los entrenamientos con miras a la Copa América 2015. Eran las 11 de la mañana cuando el 'bombardero' del Bayern Múnich salió de las puertas del aeropuerto Jorge Chávez del Callao. A su salida, el delantero fue recibido por un buen número de hinchas quienes pedían fotos.

Pero como bien se conoce, a Pizarro le gusta mucho el folklore del humor peruano y no dudó en tener un momento de bromas con los periodistas que también lo esperaban en el aeropuerto.

Uno de aquellos momentos fue cuando se le preguntó por el gol que hizo el delantero de Alianza Lima, Carlos Preciado a Universitario. Un gol similar al que le hizo Lionel Messi al Bayern Múnich dejando atrás de brusca manera al compañero del peruano, Jerome Boateng. Pizarro, en tono de risas respondió: "No se metan con los amigos".

Sin embargo era inevitable preguntar sobre varios temas al atacante. La capitanía, el ser titular en el seleccionado de Ricardo Gareca, etc. Pizarro, manteniendo la sonrisa, no quiso entrar en temas que podrían estresarlo: "A todo lo que me están preguntando, voy ir pensando para responder más tarde", respondió.

Aún no se sabe si Claudio Pizarro continuará en el Bayern Múnich para la temporada 2015-16.