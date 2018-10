La destrucción de una era

Se fue por la puerta de atrás. A partir del día de hoy, el delantero peruano, Paolo Guerrero, ya no forma parte del Corinthians. La directiva del 'Timao' emitió un comunicado por medio de Edu Gaspar en donde confirma que el 'depredador' es un jugador libre de contrato y no formará parte del equipo de Sao Paulo.

"A partir de hoy Paolo Guerrero no es más parte de nuestro elenco. Ya no va a participar más en las actividades del club. Hoy está en libertad. Lo hemos hecho para que él pueda seguir la vida que quiere", explicó en su comunicado Gaspar.

"Queremos que nuestros jugadores estén involucrados al 100% aquí, por eso hemos decidido liberarlo"

Todo parece indicar que la mala relación que tenía Guerrero con el Corinthians iba a terminar en fines apocalípticos: "Me gustaría que Guerrero diga la verdad al 100%, sin omitir ninguna información. Su agente nos dijo que él no estaba cómodo con la situación que estaba viviendo en el club", añadió en su comunicado el dirigente.

Esta deteriorante relación hizo que el delantero peruano no decidiera renovar con el 'Timao'. El principal motivo habría sido debido a que el club no estaba dispuesto a pagar lo que el representante de Guerrero pedía.

Según medios brasileños, sería cuestión de días para que Paolo Guerrero se convierta en refuerzo del Flamengo. Pues, se cuenta que las negociaciones ya estarían avanzadas.

Paolo Guerrero deja el Corinthians con un Campeonato Paulista, una Recopa Sudamericana y Mundial de Clubes en su palmarés. Además de 52 goles convertidos en 120 partidos jugados.