Manuel Burga: "Estoy tranquilo con mi conciencia"

Y un día, habló. Desde Zúrich y ante el escándalo producido en la FIFA, el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, afirmó no haber recibido dinero por parte del ente regidor futbolístico y mostró solidaridad con los dirigentes que se encuentran bajo arresto.

Hoy, como actual veedor de la Conmebol, Burga clamó su inocencia ante Radio Unión: "Nunca recibí nada, así de tajante, nunca recibí nada de nadie", afirmó el ex mandamás del fútbol peruano. "Me quedo tranquilo con mi conciencia y con una visión de futuro para el fútbol peruano. El divino es el que marcará la pauta, las personas que hacen mal en la tierra acá la pagan", añadió.

El abogado dio a conocer además su total apoyo a los compañeros detenidos en la FIFA: "A mis compañeros que están en este problema les expreso mi solidaridad. Yo soy solidario con mis compañeros hasta que alguien me demuestre que no son inocentes. El amigo tiene que estar en las buenas y en las malas", aclaró Burga.

Ante las declaraciones que dio el día de ayer el actual presidente de la FPF, Edwin Oviedo, el criticado ex mandatario se mostró despreocupado: "No me sorprendió para nada lo que dijo Oviedo. Él es un presidente que acaba de ingresar. Palabras más, palabras menos, cada uno tiene su propio léxico para decir las cosas. Quienes lo quieran entender mal, lo van a entender mal, eso siempre pasa. Es normal que se haga una auditoría", sentenció.

Manuel Burga afirmó que además volverá a tierras peruanas durante la próxima semana: "Voy a regresar por si acaso, declaró".