Pizarro: "No descarto venir a Alianza Lima"

Claudio Pizarro sabe que a sus 36 años, su continuidad en el Bayern Múnich no es segura para la próxima temporada. Es por ello que el delantero de la Selección Peruana se dio un tiempo para hablar acerca de su futuro futbolístico. Entre sus declaraciones, lanzó una noticia bomba: No descarta volver a Alianza Lima. Club que desea con mucho anhelo su regreso para el retiro.

Durante los entrenamientos con la 'blanquirroja' para disputar en junio la Copa América 2015, el artillero se tomó unos minutos para declarar ante la prensa: "Es muy complicado que me quede en el Bayern. Hay muchas posibilidades, yo no cierro ninguna, ni la de venir a Alianza Lima. Lo he dicho también muchas veces. En esta semana definiré", aclaró.

En cuanto a la Copa América, Pizarro afirmó que solamente piensa en el positivismo y en ganar. "Siempre estuve lesionado en la Copa América. Necesito buenas energía ahora. Espero llegar bien esta vez, a estas alturas voy poquito a poquito. Ganas de estar con la selección Peruana siempre tendré, veré si llego a las eliminatorias", dijo el delantero.

Pizarro se prepara para jugar su cuarta Copa América. Torneo en donde en 10 encuentros jugados, tiene 3 goles anotados.