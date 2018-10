Paolo Guerrero: "Vengo a sumar con la selección"

No quiso perder más tiempo. Tras el final de su etapa en el Corinthians, el delantero Paolo Guerrero llegó finalmente a Lima para sumarse a los trabajos con la Selección Peruana de cara a la Copa América 2015. Su llegada fue inesperada, ya que se estimaba que pisaría la capital peruana durante el fin de semana o el lunes.

Guerrero llegó acompañado de su pareja, la modelo Alondra García-Miró, e inmediatamente no dudó en responder las preguntas de los periodistas que los esperaban a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez. La mayoría de ellas, relacionadas con su salida del Corinthians y su futuro futbolístico.

La respuesta de Paolo fue en orientación hacia el campeonato continental que se disputará en junio: "Vengo a sumar, estoy ilusionado. El profesor nos pidió mucha predisposición para que el grupo se conozca y se una. Por eso ni bien me liberó el Corinthians, vine para sumar a la selección", dijo el 'depredador' con seriedad.

Pero Guerrero sabe que no se puede absterner de responder preguntas acerca del motivo de su vinculación. Su respuesta fue clara y sencilla: "El club no pasa por una buena etapa económica. Tengo 31 años y tengo que pensar en el bienestar de mi familia. No llegamos a un acuerdo de renovación", señaló.

Paolo Guerrero arribará esta tarde al predio de La Videna para sumarse a los entrenamientos de la Selección Peruana con miras a la Copa América.