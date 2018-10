Luis Advíncula: "Tenemos jugadores como para luchar ante Brasil"

No deja de pensar en Brasil. El lateral derecho de la Selección Peruana, Luis Advíncula, afirmó que el debut en la Copa América 2015 fente a la selección brasileña es un plus de motivación para la 'blanquirroja' debido a su fortaleza y prestigio. Además, el 'rayo' dio a conocer ante los medios que para el seleccionado de Ricardo Gareca, no existe rival fácil.

"Sabemos que todos van a ser complicados pero creo que tenemos jugadores para lograr que las cosas salgan bien", dijo el jugador del Vitória Setúbal de Portugal de 25 años. "Creo que la continuidad y el roce internacional me han ayudado a madurar y a consolidarme en mi puesto", declaró.

El ex Sporting Cristal explicó también a la prensa que se espera que Gareca haga renacer el 'estilo de juego peruano' con el cual se estaba buscando.

Perú hará su debut frente a la selección de Brasil el día 14 de junio en el estadio Germán Becker de la ciudad de Temuco.