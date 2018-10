Yordy Reyna: "Pizarro respeta a todos, ha venido de forma sencilla"

El compañerismo reina en La Videna. Durante los entrenamientos de la Selección Peruana con miras a la Copa América, el joven delantero Yordy Reyna, dio a conocer el nivel de solidaridad que tiene con sus compañeros. Incluyendo el veterano delantero del Bayern Múnich: Claudio Pizarro.

"Yo no creo que nadie se sienta referente en la Selección Peruana. Claudio Pizarro ha venido de forma sencilla y nos respeta a todos", afirmó el delantero del Leipzig.

La confianza que también tiene Reyna de 21 años, también es notoria. Pues, el atacane siente que buscará dejar en alto el nombre del Perú: "Tengo mucha tranquilidad. Hay gente de experiencia, pero si me toca jugar, demostraré lo que sé. Me siento bien, he mejorado bastante", señaló.

Perú enfrentará a México en amistoso este miércoles en el Estadio Nacional. Encuentro de exhibición servirá para preparar al equipo de Ricardo Gareca para los encuentros de la Copa América.