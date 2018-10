Juan Manuel Vargas arribaron a Lima y se incorporaron a la Selección Peruana

La Copa América está a solamente 12 días de la Selección Peruana y no hay tiempo que perder. Durante el transcurso de la noche de ayer y la madrugada del día de hoy, arribaron a Lima dos presencias que serán fundamentales en la disputa por el campeonato continental. Hablamos de las personalidades del volante, Juan Manuel Vargas; y el lateral zurdo, Yoshimar Yotún.

El primero en llegar a capital peruana fue el mediocampista de la Fiorentina. A su llegada, se le prguntó a Vargas sobre su continuidad y la titularidad que podría ejercer en la 'blanquirroja' durante la Copa América. Su respuesta no se hizo esperar: "En esta etapa de mi carrera no es importante ser titular. Lo importante será apoyar desde donde esté, afirmó.

Por su parte, durante la madrugada, fue Yoshimar Yotún quien salió del aeropuerto Jorge Chávez. El lateral del Malmö sueco manifestó su postivismo. "Llego con bastante continuidad, lo que me da confianza para este proceso. No sé si es mi mejor momento, tengo poco tiempo en Europa pero creo que llego bien. Allá he jugado en las dos posiciones y aquí jugaré donde el profesor me ponga", señaló.

Con estas llegadas, se espera que el último jugador que aterrice en tierras peruanas, sea el atacante del Sporting de Lisboa, André Carrillo. Quien el domingo pasado llevó a su club a conseguir la Copa de Portugal por 16va vez.

Ambos jugadores se unirán hoy a los entrenamientos de la Selección Peruana en La Videna. Sin embargo, su presencia en el partido de mañana ante la Selección de México es una duda debido a los días que tienen de práctica.