Solano: "No quiero que me digan profe porque suena a 'tío'"

Durante las prácticas de la Selección Peruana de cara a la Copa América 2015, la labor del día fue la ejecución de tiros libres. Para ello, el comando técnico dirigido por Ricardo Gareca contó con un experto en ellos, el ex volante de la 'blanquirroja': el carismático Nolberto Solano.

Durante la mañana en el predio de La Videna, el destacado ex jugador se encargó de instituír a los jugadores peruanos en la práctica de tiros libres. Aquellos que hicieron famoso al 'maestrito' en la Premier League de Inglaterra en algún pasado.

"No me animé a disparar tiros al arco porque me desgarro…", dijo Solano entre risas aprovechando el buen humor que se vive en Lima.

Solano además contó acerca de sus primeros días como asistente técnico en el banquillo de Ricardo Gareca: "Los chicos ya no me miran como un compañero. Pero el término 'profe' no me gusta porque suena muy tío…", señaló 'Ñol' manteniendo la sonrisa.

Solano estará mañana en el banquillo de Perú cuando la 'blanquirroja' reciba en el Estadio Nacional a la Selección de México en amistoso preparatorio para la Copa América.