Zidane: "Yo hablé con Cristian Benavente para que se quedara en el Castilla"

No se guardó nada. Tras una charla con medios peruanos, el ex astro del fútbol mundial y actual director técnico del Real Madrid Castilla, Zinedine Zidane, se manifestó acerca de la dimisión de su ahora ex pupilo, Cristian Benavente. Quien dejó la 'fábrica' tras no ser tomado en cuenta por el seleccionador nacional de Perú, Ricardo Gareca para disputar la Copa América 2015.

Zidane no quiso entrar en polémica cuando se le preguntó acerca de tener a un destacado peruano jugado en la tercera división de España. No obstante, su respuesta fue clara: "No puedo decir nada, porque es verdad, es un equipo de tercera, pero no significa nada de la clase de jugador que es Cristian. Él tiene talento para jugar en cualquier equipo de primera", afirmó.

No obstante, al francés no le habría molestado la idea de haber contado con los servicioes de Benavente por una temporada más: "Yo hablé con él a inicio de pretemporada para que se quede, porque es un jugador interesante y tuvo un buen año. El problema es que no conseguimos subir de categoría", declaró el entrenador.

Sin embargo, el DT del Castilla sabe que al final, quien tiene la palabra final en cuanto a asuntos nacionales, es el seleccionador "Él es quien toma la decisión y hay que respetarla", sentenció 'Zizou' en cuanto a la decisión de Gareca.

Benavente se encuentra en estos momentos en la búsqueda de equipo de primera división. Se rumorea que podría continuar su carrera en España, Inglaterra o Perú.