Aterrizaría en la Premier

Parece que buscar equipo de primera no le costó. Todo indicaría que el volante ofensivo peruano, Cristian Benavente, tendría todo arreglado con el West Bromwich Albion de la Premier League de Inglaterra, para convertirse en el nuevo fichaje. Su posible traspaso habría captado la atención de la prensa británica.

Y es que se trata de que el diario Daily Mail comparó el medio-ofensivo peruano de 21 años con la leyenda del fútbol de Brasil, Ronaldinho. El traspaso de Benavente estaría situado en 5.5 millones de euros.

El ex Real Madrid Castilla pasó las últimas semanas tratando de encontrar equipo de primera división que le ofrezca continuidad. El motivo se debe a su no convocatoria a la Selección Peruana de Ricardo Gareca debido a su disciplina de no llamar a jugadores de equipos filiales.