Sueño Cumplido: Stefano Peschiera Clasifica a Río 2016

Stefano Peschiera no deja de enorgullecernos cada vez que representa a nuestro país. En el día de hoy, en las tres regatas que se corrieron, Peschiera logró ubicarse sexto en la regata número cinco. Luego ocuparía el décimo cuarta posición en la sexta regata. Nuestro deportista ADO logró llevarse la Regata número siete con una muy amplia ventaja y clasifica a la Flota de Oro del Campeonato Mundial de Laser 2015 – Kingston, Canadá.

La alegría no quedaría ahí para nosotros, sino que Stefano también conseguiría su pase para representar al Perú en los Juegos Olímpicos de Rio, que se desarrollán el próximo año en el mes de Julio.

De esta manera Stefano se convierte en el segundo velerista hombre en representar al Perú en unos Juegos Olímpicos. Augusto Nicolini nos representó en la categoría Laser en Atenas 2004, donde ocupó el puesto 38 de la general con un total de 329 puntos.

El 18 de junio, Peschiera publico este mensaje en su FanPag de Facebook:

“Cuando era chico soñaba con representar a mi país en torneos tan importantes como un Mundial y unos Juegos Olímpicos. (…) Representaré al Perú en el Mundial de Laser en Kingston, Canadá. Donde además tendré la oportunidad de luchar para clasificar a los Juegos Olímpicos de Río. Sé que será difícil pero daré todo de mí para conseguirlo, sé que cuento con su apoyo y desde ya les doy las gracias por eso.”

Hoy se logró cumplir ese sueño. Sueño que nuestro compatriota vino persiguiendo por un largo tiempo y que gracias a su esfuerzo, dedicación y perseverancia lo tiene bien ganado.

El día de hoy Stefano publico:

¡¡Lo logramos!! ¡¡¡Clasificamos a Río 2016!!!

"Tuve la oportunidad de cerrar el día ganando mi primera regata en un mundial, cosa que nunca había conseguido antes y que me llena de orgullo y alegría. Todavía no lo puedo creer, he conseguido la primera plaza de las 9 que repartían en el campeonato y me ubico en el puesto 16 del mundo. ¡¡No puedo pedir más!!

Quiero agradecer a todo mi equipo, a la gente que está detrás de mí y que me apoya para poder cumplir mis sueños, ellos ya saben quiénes son. Sobre todo agradecer a mi entrenador Airam Rodrigues, ya que gracias a él estoy donde estoy, no lo hubiera conseguido sin el gran trabajo y la dedicación que le damos a este deporte. Juntos estamos aprendiendo mucho y creemos en nosotros. Después, agradecer a mis papás, otra pieza clave en mi vida, ya que ellos siempre siguieron mis sueños y dieron todo para verme cumplirlos y para que deje el nombre de mi familia y del PERÚ bien en alto."

Y a nosotros sólo nos queda decirle, Felicitaciones Camepeón.