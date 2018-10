Manco: Universitario es un grande que a cualquier futbolista le gustaría defender

El presente no es bueno en León de Huánuco. Los del 'centro' van últimos en la tabla del Torneo Apertura. No conforme con eso, el equipo dirigido por Arturo Galarza perdió puntos en mesa; por lo que estaría a poco de asegurar un ticket al descenso. No obstante, no se puede negar que una de las figuras del conjunto está en la habilidad de Reimond Manco. El día de ayer, el ex 'jotita' dio declaraciones en la radio, las cuales sorprendieron a muchos.

Y es que se debe a que al momento de preguntarle acerca de un posible acercamiento a Universitario de Deportes, el volante fue explícito con sus manifestaciones: "Si se da la oportunidad de ir a Universitario de Deportes, seguro que habría problemas, pero soy profesional y me debo a mi familia", señaló.

Como bien se sabe, Manco tuvo un pasado en Alianza Lima, acérrimo rival del equipo 'crema'. No obstante, este asunto no acongojó al ofensivo. Puesto que dio palabras de elogio al conjutno 'merengue': "Universitario de Deportes es un grande que a cualquier futbolista le gustaría defender. “¿A quién no le agradaría jugar ahí?", añadió el jugador.

Otro de los motivos por los cuales Manco aceptaría tal interés, es el hecho de que Universitario es dirigido por un ex tutor suyo, el colombiano Luis Fernando Suárez. Hombre a quien le dedicó palabras de admiración: "Él es, hasta el momento, el mejor técnico que me ha dirigido", sentencio.

Reimond Manco enfrentará con León de Huánuco este domingo en el Estadio Heraclio Tapia a la escuadra de Sport Loreto por la décimoprimera fecha del Torneo Apertura.