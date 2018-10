Dos 'compadres', un camino

Finalmente, lo dijo. Tras su partida de Alianza Lima, el volante peruano, Christian Cueva, manifestó que regresará a Europa para continuar con su carrera. La gran pregunta fue: ¿A qué país partiría? Hoy, la respuesta se dio a conocer: el seleccionado partirá a España. Especialmente, a la ciudad de Sevilla. En donde lo que se sabe, tiene dos ofertas de los lubes más importante: El Sevilla FC y el Real Betis.

Se presume que la prioridad del ofensivo peruano está en reforzar al Sevilla FC. Como bien se conoce, el equipo dirigido por Unai Emery marcha con un buen presente. Ya que que consiguió hacerse dos veces consecutivas con el título de la UEFA Europa League. Además de haber finalizado la última temporada de la Liga BBVA en el quinto puesto.

El Sevilla le daría la oportunidad de codearse con jugadores A1 como Ever Banega, Benoît Trémoulinas, Coke y Vitolo. Mencionando también al reciente y flamante fichaje: el delantero italiano Ciro Immobile. No obstante, muchos temerían de que 'Cuevita' no reciba la continuidad que se merece.

Pero el rival también le tiene propuestas jugosas. Además de darle la mayor continuidad posible, en el Real Betis, Cueva tendría la oportunidad de jugar junto con jugadores de renombre como el defensa argentino Germán Pezzela. Además del veterano 'crack' holandés, Rafael Van der Vaart. Cabe resaltar que los 'verdiblancos' acaban de ascender. Por lo que buscarían jugadores para reforzarse.

Todo está en la última decisión de Cueva. La cual se presume que se conocería en lo que resta de la semana. Su futuro, al parecer, está en la 'Madre Patria'. Aunque se conoce también que según su representante, hay ofertas de otros equipos.