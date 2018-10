Farfán: "Lo único real es que el Schalke me informó que vuelva para Alemania"

Aclaró las cosas como son. Durante semanas, existían especulaciones acerca de un posible traspaso en el atacante peruano Jefferson Farfán. Algunos diarios peruanos lo daban en Turquía y otros en el fútbol árabe. Ante ello, el referente de la selección 'bicolor' que tuvo una grandiosa actuación durante la última Copa América, se expresó acerca de su futuro.

Farfán fue claro durante el mensaje dado en su página oficial de Facebook: "He escuchado y leído muchas noticias e informaciones sobre mi salida de Schalke 04. Como saben, me encuentro de vacaciones después de la Copa América. Cada año ocurre lo mismo, muchas cosas que salen en los medios. Lo único real es que Schalke me informó que tengo que estar el 24 en Alemania para empezar mi pretemporada", dijo la 'Foquita'.

Con lo mencionado, Jefferson Farfán partirá la semana que viene a Alemania con el propósito de reincorporarse a su club, el Schalke 04. Cerrando toda posibilidad a cualquier rumor de transferencia.

Entre otros temas, el '10' de la Selección Peruana mostró su felicidad por regresar a su club: "Como siempre, feliz de volver a entrenar con mi club y tener una buena temporada. Un saludo a todos los fans del Schalke, pronto estaré por allá", afirmó.