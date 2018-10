Gustavo Roverano: "Hay un compromiso bárbaro de mis jugadores"

El partido fue con la presencia de los 'minions' y ahora está 'happy'. Durante la tarde de hoy, Alianza Lima goleó por 4-1 a UTC de Cajamarca y se posicionó como único puntero del Torneo Apertura. Ante ello, el director técnico de los 'grones', Gustavo Roverano, no pudo ocultar su felicidad tras la victoria en casa sobre los 'gavilanes'.

Roverano fue claro con sus palabras de elogio hacia los suyos: "Hay un compromiso bárbaro. Todos corren. Los que ingresan también. Como yo les digo a los jugadores: cuando todos corren, lo más probable es que triunfemos", manifestó.

Sin embargo, el que Alianza esté puntero, no significa que hay que regocijarse en una cama de rosas. Y eso, el ex portero lo sabe muy bien: "No quiero pestañar. Deseo mantener lo mismo que hemos venido haciendo. Estoy detrás de todos los chicos para que no bajen los brazos", dijo Roverano.

Alianza Lima tiene que seguir adelante. Pues, en la siguiente fecha, visitarán un lugar en donde siempre costó ganar: Ayacucho. Casa de Ayacucho FC. Es por ello que el director técnico 'blanquiazul' quiere mantener el positivismo y el equilibro frente a la situación: "Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, tratando de progresar cada vez más", sentenció.