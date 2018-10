Nicolás Schreier culminó su participación en el Mundial de Slalom

Tras dos duros días de pelea en su primera participación en un mundial de windsurf modalidad Slalom, nuestro tetracampeón mundial logró ubicarse en el vigesimoquinto lugar de 80 participantes del campeonato Mundial IFCA de Slalom. Las condiciones climatológicas en Sylt solo terminaron 2 días de competencia.

“El día de hoy amaneció con condiciones muy extremas, olas grandes en la entrada y vientos muy fuertes, lo cual dificultaban el ingreso de los botes de regata al mar, por lo que se ha dado por concluida la competencia (…) Una pena realmente no haber podido navegar más días y mejorar algunos puestos, pero así es este deporte. Dependemos de la naturaleza. Agradezco a mis auspiciadores y a todas las personas que me han apoyado en poder realizar esta experiencia que me permitirá seguir logrando triunfos para el Perú.” Se manifesto Nicolás en su cuenta de Facebook.