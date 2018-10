Invasión 'crema' en Chile

Tras haber sido separado del Brommapojkarna de la Segunda División de Suecia por no haber tenido continuidad, la luz de las segundas oportunidades en el extranjero le brilló en la cara a Alexi Gómez. Durante la mañana de hoy, el ex Universitario de Deportes fue presentado como nuevo refuerzo del San Luis de Quillota de la Primera División de Chile. Convirtiendo a la 'hiena' en el segundo ex jugador 'crema' en tierras sureñas en lo que va del año.

Tras rescindir contrato con el club sueco, habían muchas especulaciones sobre el futuro de Gómez. Se hablaba incluso a un posible regreso al club de Ate para disputar el Torneo Clausura.

No obstante, el lateral zurdo encontró visión de prosperidad aún en tierras extranjeras. Al igual que su ex compañero en Universitario, Christofer Gonzales quien fichó por Colo Colo, Alexi Gómez selló su futuro en Chile. ¿El destino? El club que por el momento marcha puntero del grupo 3 de la Copa Chile, el San Luis de Quillota.

Esta mañana, Gómez fue presentado con la camiseta número 11. El zaguero fue presentado junto con el carrilero Marco Estrada. Ex jugador de la Universidad de Chile y el Montpellier francés.

Alexi Gómez perteneció a las filas de Universitario de Deportes entre los años 2013 y 2014.