Rainer Torres a Germán Leguía: "Deberías ponerte a Jugar"

El dirigente y asesor deportivo de Universitario de Deportes, Germán Leguía, no es el personaje del momento. En su labor en el club 'crema', el club no ha estado cosechando resultados favorables y como consecuencia a ello, se encuentra en lo más bajo de la tabla del Torneo Apertura. Pero el ex jugador no solo está siendo mal visto por varios de los hinchas. Sino también por ciertos jugadores con los que parece no tener buena relación.

Entre ellos, están los más veteranos que le dieron glorias al equipo 'merengue'. Uno de ellos, es el volante que hoy defiende los colores de Melgar, Rainer Torres. Hacía unos días, el dirigente de la 'U' lanzó una opinión acerca de traer a los conocidos rostros de vuelta.

"Son jugadores de avanzadas edades, nosotros apostamos por juventud. ¿Qué pensarán los chicos que se están matando dentro del campo? Si Piero Alva y Rainer Torres llegan a Universitario de Deportes, entonces yo también puedo jugar, aunque ya pasó mi época" dijo el ex jugador.

Esta especie de crítica no fue bien tomada por Torres. Quien respondió duramente al asesor vía Facebook: "Es una lástima que den cargos tan importantes a personas que no tienen la preparación ni las condiciones adecuadas para manejar un club importante como es la 'U'", aclaró.

Pero el 'motorcito' no se quedó con solamente recordarle el duro momento por el cual atraviesa Universitario. Sino que también le lanzó una curiosa recomendación al dirigente: "En algo te doy toda la razón, deberías ponerte a jugar porque futbolísticamente podrías aportar más que dirigencia mente. Los resultados saltan a la vista y le están haciendo daño a millones de hinchas", sentenció.