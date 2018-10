Ricardo Gareca critica al Fútbol Peruano: "En el Perú no hay preparadores físicos"

Lo dejó en claro. Tras estar medio año al mando de la Selección Peruana, el director técnico de la 'Blanquirroja', Ricardo Gareca, sacó una breve conclusión acerca del análisis que estuvo realizando del fútbol peruano a lo largo de estos últimos 6 meses. La declaración fue un baldazo de agua fría a quienes afirman el crecimiento del balompié 'incaico'.ag

El 'Tigre' no se guardó nada y empezó con algo directo: "No es que el futbolista peruano esté estancado, lo que pasa es que no hay logística, no hay infraestructura. Es imposible potenciar así al jugador peruano", afirmó.

A pesar de haber conseguido el tercer puesto en la última Copa América con el seleccionado 'bicolor', esto no cambió el punto de vista de Gareca sobre cómo se maneja el fútbol en el Perú: "En los colegios se sacó la materia de educación física. En el Perú no hay preparadores físicos. Todos son extranjeros", continuó el estratega.

No obstante, el 'Tigre' sabe que su labor es continuar con el crecimiento del Fútbol Peruano. Es por ello que se animó a sentenciar con una frase de aliento: "Tenemos el material en el Perú como para ser optimistas. Y lo somo", dijo el D.T.

En septiembre, la Selección Peruana enfrentará en amistosos a sus similares de Estados Unidos y Colombia. Partidos que serán con miras a las Eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018 que comenzarán con el debut ante el mismo seleccionado colombiano.