Un 'Loco' a la 'Madre Patria

Como se tenía previsto. Durante la noche del domingo, el lateral zurdo peruano, Juan Manuel Vargas se convertirá en la nueva incorporación del Real Betis de la Liga BBVA de España. El tema del cierre de su fichaje ya es cuestión de minutos. Puesto a que el 'Loco' tomó un avión con destino a la 'Madre Patria' durante la noche del domingo.

Como bien se conoce, la historia del peruano tras la Copa América no fue muy cómoda. Tras haber conseguido la medalla de bronce con la Selección Peruana, Vargas recibió la noticia de que el actual director técnico de su ahora ex club, la Fiorentina, Paulo Sousa, no lo tenía en cuenta para la temporada 2015-16. Esto forzó a la búsqueda de un nuevo club. Ahora, como jugador libre.

"Quiero quedarme por mucho tiempo en Europa"

Es por ello que en ese entonces apareció la propuesta del Betis. El presidente del club, Juan Carlos Ollero mostró su interés por el peruano. Y debido a la nueva ideología del director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca: "No convocar jugadores sin equipo ni en filiales", Vargas tenía que fichar sí o sí por el equipo en donde en algunos días atrás, estuvo voceado Christian Cueva.

Los ingredientes ya estaban puestos sobre la mesa. Durante el transcurso de la semana pasada, se vio al lateral realizando muchos trámites relacionados a la incorporación a su nuevo club. Desde dar declaraciones hasta salir de la embajada de España para resolver el tema de su visa.

En Sevilla, ciudad originaria del Betis, ya se anuncia a Vargas como el 'zurdo de oro' que necesita el club 'verdiblanco' dirigido por Pepe Mel. Por su parte, el 'Loco' anunció que se encuentra "ilusionado con este nuevo reto" ante otros diarios locales de España.

Según se sabe, de pasar los exámenes físicos y médicos, Juan Manuel Vargas firmaría un contrato de dos temporadas con opción a una más con el equipo bético.

Vargas, quien llega al recien ascendido club español procedente de la Fiorentina con 31 años de edad, fue una de las piezas claves de la Selección Peruana para conseguir el tercer puesto durante la pasada Copa América. Su desempeño con la 'bicolor' habría sido el factor clave despertó el interés del equipo español.