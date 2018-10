Raúl Ruidíaz: "La alegría de regresar no tiene precio"

Llegó por quien esperaban y ya quieren gritar de una vez sus goles nuevamente. El día de hoy, el delantero Raúl Ruidíaz fue presentado como refuerzo de Universitario de Deportes junto con el lateral diestro, Rodrigo Cuba. Ambos fichajes clave para lo que serán las disputas por el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

La 'Pulga' fue presentado en las instalaciones 'cremas' con una sonrisa de oreja a oreja en el rostro. Su felicidad por volver al club de sus amores en épocas de crisis institucionales y deportivas fueron notorias desde los actos hasta la palabra.

"Regresó la sonrisa a mí. Es una alegría regresar al equipo del que soy hincha. No me considero un salvador. Me considero un guerrero más. Aportaré mi granito de arena. Es una nueva etapa de mi vida y me voy a dar íntegro por el equipo", dijo Ruidíaz en la conferencia de prensa de la 'U'. El '9' no tardó en ponerse la camiseta.

"Al hincha le digo que habrá un hincha más dentro del campo" Raúl Ruidíaz

Algunos periodistas, se atinaron a criticar la situación por la que pasó Ruidíaz allá por diciembre de 2014. Cuando se esperaba que el delantero fichase por algún equipo extranjero. Sin embargo, en enero del presente año, la 'Pulga' ficharía por Melgar. Club en donde no tuvo una buena etapa. A pesar de ello, el nuevo ariete 'crema' no se guardó ante las preguntas:

"Yo nunca me fui por dinero. Yo dije que no iba a jugar por ningún equipo que no fuera Universitario de Deportes pero yo no pensé que me iban a hacer eso. En ese momento no mostraron el interés de ahora. Si la anterior administración hubiera querido contar conmigo hubiéramos llegado a un acuerdo", dijo el delantero.

Por su parte, Rodrigo Cuba también prometió rendimiento con la 'crema'. Como bien se sabe, el 'Gato' es proveniente de las canteras de Alianza Lima, el histórico rival de Universitario. "Soy un jugador profesional. Voy a dar todo por este equipo, ya verán mi sacrificio"

Para cerrar, Cuba, quien viene procedente de Juan Aurich, pidió finalmente al hincha de Universitario que no se le critique por su pasado con la camiseta 'grone'. Club en donde disputó entre los años 2012 y 2013.

Se espera que Raúl Ruidíaz y Rodrigo Cuba hagan su debut con Universitario de Deportes el día de mañana. Fecha en donde el equipo 'crema' recibirá en el Estadio Monumental de Ate a Deportivo Anzoátegui por la primera fase de la Copa Sudamericana.