Juan Manuel Vargas: "Quiero aportar aquí la experiencia que gané en Italia"

Durante la mañana del día de hoy, el Real Betis de la Liga BBVA de España dio a conocer ante los medios a su nuevo fichaje. Y es que se trata del lateral izquierdo peruano, Juan Manuel Vargas. Quien pasó todos los exámenes físicos y médicos durante el transcurso del día de ayer.

Vargas llega al club 'bético' tras una gran etapa con la Fiorentina, sumada a su aprobada campaña con la Selección Peruana en la última Copa América. Donde la 'blanquirroja' se hizo por segunda vez consecutiva con la obtención del tercer puesto del campeonato continental.

"Estoy muy contento con esta nueva experiencia en mi carrera. Estoy muy tranquilo y entusiasmado por darlo todo", fueron las primeras palabras del peruano tras firmar como nuevo jugador del Betis.

"Espero ganarme la confianza de todos mis compañeros y de la gente que vendrá a alentarnos"

Como bien se sabe, Juan Vargas llega al equipo español como jugador libre. La situación del 'loco' con el nuevo D.T de la Fiorentina, Paulo Sousa, hizo que el zurdo quede sin chances de continuar en el conjunto italiano. Por ello, realizó su inmediata desvinculación.

Pero para Vargas, esta etapa en Italia solamente significa un plus en su futuro on el Betis: "Quiero tratar de aportar aquí la experiencia que he podido ganar en Italia. Vengo a ganarme un puesto trabajando con humildad y tratando de dar lo mejor para poder pelear por un puesto", afirmó.

El peruano también se dedicó a llenar de elogios al club recientemente ascendido a la Primera División de España: "Es una institución con mucha historia. El año pasado ya me tocó jugar contra el Betis cuando vine con la Fiorentina. Creo que el Real Betis tiene una hinchada muy buena, muy cercana al equipo".

Pero lo que más sorprendió al zurdo, fue la presencia de compatriotas suyos a su llegada a la 'Madre Patria': "Fue muy lindo el cariño de todos los peruanos en mi llegada a la ciudad. Espero que mañana me acompañen en la presentación. Estoy muy contento y entusiasmado con esta nueva aventura", sentenció.

Juan Manuel Vargas, quien se convierte en el octavo fichaje del Real Betis, tendrá su presentación oficial ante la hinchada el día de mañana en el Estadio Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla.