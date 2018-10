Federico Cúneo: "Daremos la vuelta en el Monumental sin problemas"

Los de Sporting Cristal miran las dos últimas fechas del Torneo Apertura como manada de lobos hambrientos. Ya que de ganar ambas, el equipo 'cervecero' podría hacerse con el primer título del descentralizado. Entre estas jornadas, el último partido vendría a realizarse en un choque acalorado en el Estadio Monumental entre los del Rimac y Universitario de Deportes.

Sin embargo, para el presidente de Cristal, Federico Cúneo, no parece importarle el lugar donde el equipo 'celeste' podría dar con la primera vuelta: "Si debemos dar la vuelta olímpica allá, la daremos sin problemas. Si fuera todo lo contrario, la ‘U’ también haría lo mismo", afirmó.

El presidente del club rimense también dio a conocer que el coloso recinto 'crema' es ideal para que su equipo pueda hacerse con el título: "Nosotros no le vamos a privar de ese gusto a nuestros jugadores que han hecho tanto esfuerzo para conseguir el título. Si toca dar la vuelta, vamos a darla en el Estadio Monumental", añadió.

No obstante, el cabeza de Sporting Cristal dijo que Universitario aún no ha firmado los acuerdos para que el equipo 'crema' pueda ser local en el Monumental. "Aún no hay acuerdo, falta el permiso del Ministerio del Interior. Han solicitado un recinto para 40 mil personas", sentenció.

Sporting Cristal visitará a Universitario de Deportes el día 23 de agosto por la última fecha del Torneo Apertura. Una fecha en donde los 'celestes' podrían alzar el trofeo. Aunque primero, deben vencer el día sábado 15 de agosto a Sport Loreto en el Estadio Alberto Gallardo.