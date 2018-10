Julio Landauri: "No sé por qué se preocupan tanto por Iván Bulos"

Ya palpita la previa. Este domingo, Alianza Lima jugará un duelo de vida o muerta ante Deportivo Municipal en Matute. Un duelo en donde el ganador tendrá la chance de seguir soñando con el título del Torneo Apertura y el perdedor tendrá que decirle adiós a toda posibilidad. Ante ello, el extremo del equipo 'blanquiazul', Julio Landauri, manifestó su pensar.

El jugador del equipo 'íntimo' fue certero con sus palabras. Cuando se le preguntó acerca de que Municipal posee al goleador del campeonato, Iván Bulos, Landauri fue crudo: "No sé qué tanto se preocupan por Bulos, ni que fuera Cristiano Ronaldo", afirmó.

Para el popular 'Titi', Deportivo Municipal es todo un equipo y que tienen motivos para haber llegado tan lejos al igual que Alianza: "Sabemos que Municipal es fuerte en defensa pero nosotros estamos muy bien en lo físico y confiamos en nuestro equipo para sacar el partido adelante", aclaró.

Pero para que Alianza todavía sueñe con el título, no solamente depende de sí mismo. Los 'íntimos' tienen que esperar una derrota del puntero Sporting Cristal ante Sport Loreto. Partido que vendrá a realizarse el día sábado 15 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo.

No obstante, esta situación no preocupa a Landauri. Quien fue fiel a su crudeza: "La verdad que no veré el partido. El grupo y yo solo estamos concentrados en lo que pueda hacer Alianza Lima, después del partido analizaremos los resultados que se dieron", sentenció.

Alianza Lima y Deportivo Municipal se verán las caras este domingo en el Estadio de Matute a las 16 horas peruanas.