Mal verdugo, campeón virtual

ÁRBITRO : Diego Haro (PER)

La tarde le sonríe a Sporting Cristal. El día de hoy, el equipo 'cevecero' se puso las pilas ante un Sport Loreto que se quedó con diez hombres, les volteó el encuentro, vencieron por 2-1 a los de Pucallpa y están con el título del Torneo Apertura casi en el Bolsillo. Un encuentro en donde el equipo de Daniel Ahmed es puntero absoluto del campeonato con 30 puntos.

Estrenando nueva camiseta alterna, el equipo del Rimac salió al campo de juego del colmado Estadio Alberto Gallardo frente a un rival que no tenía nada que probar, mas que la dignidad con la que finaliza la primera parte del Torneo Descentralizado.

No obstante, para los visitantes, el desequilibrio jugó también en contra. A los 29' del primer tiempo, Jean Pierre Fuentes tocaría el balón con la mano de una manera tan insólita que le costaría la expulsión. El equipo pucallpeño renunció a todo juego de ataque y mandó a sus 10 jugadores a que cubran el área.

Loreto supo aguantar bien el cero en la primera mitad. El descanso le dio un respiro al equipo que dirige Jovino Reátegui.

El segundo tiempo arrancó con la misma intenidad en el que finalizó el primero. No obstante, se podía presenciar a un Donny Neyra cuyo físico no le daba para continuar otros 45 minutos. Aún así, el técnico prefirió no hacer la variante ya que aún tenía esperanzas de algún milagro.

Y fue que entonces sucedió lo impensable. A los 70 minutos, Juan Pablo Vergara aprovecharía un centro que vino desde casi media cancha para anotar un golazo de cabeza que colgaría a Diego Penny. El Gallardo enmudecería. Pero solamente por un minuto.

Eso fue debido a que este gol despistó completamente a los selváticos. Pues, ante una defensa que todavía seguía celebrando el tanto, el extremo Johaziño Arroé logró evadir todo y poner la igualdad.

Fue ahí que los de Sport Loreto pasaron de despistada a la desesperación. Otra vez, una grosera mano por parte de Christian Enciso dentro del área, hizo que se cobrara penal a favor de Cristal. Con el tanto dorado de Carlos Lobatón, el Gallardo esta vez, explotaría.

Y así fue. Mientras que los de Loreto renunciaron a todo juego, los 'rimenses' buscaban extender aún más el marcador. Para infortunio, llegó el pitazo final que le daría virtualmente a los de Ahmed, el título del Torneo Apertura.

Los 'celestes' podrían celebrar mañana sin siquiera jugar el último partido. Para que esto ocurra, Alianza Lima y Deportivo Municipal tendrían que igualar en Matute. Un duelo acalorado en donde si hay ganador, este todavía tendrá la chance de soñar. Si Cristal no celebra mañana, tendrá que hacerlo en la última fecha cuando visite a nadie más que a Universitario de Deportes.