Rainer Torres: "Es imposible que alguien de vuelta en el Monumental que no sea la 'U'"

Han pasado cierto tiempo desde que Rainer Torres dejó de ser uno de los más emblemáticos jugadores de Universitario de Deportes. Sin embargo, sigue siendo un hincha más. Pues, el hoy volante de Melgar afirmó que no mira a Sporting Cristal, uno de los más acérrimos rivales, hacerse con el título del Torneo Apertura este domingo en el Estadio Monumental. Lugar que alguna vez fue su casa.

Como bien se sabe, el equipo 'celeste' ya tiene en su bolsillo el título del primer campeonato del año y solamente faltaría cerrarlo con un triunfo ante Universitario en la última fecha. No obstante, este sueño 'cervecero' no es nada más que una ilusión para el ex mediocampista 'crema'.

Torres fue duro con sus palabras vía Facebook y manifestó total apoyo al equipo de sus amores con una publicación que alzó polémica: "Peleando el apertura hasta el final. Está demás decir que estoy seguro que la ‘U’ gana el domingo. Imposible que alguien de la vuelta en monumental", afirmó.

Universitario de Deportes, necesita de esta victoria no solamente para aguarle la fiesta a Sporting Cristal. Ya que una derrota del equipo 'crema' en Casa, mas una victoria de la Universidad San Martín, mandaría al equipo que dirige Luis Fernando Suárez al peligro del la zona de descenso.