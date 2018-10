Mauro Guevgeozián: "El doctor de Alianza Lima ha perjudicado mi recuperación"

Comienza a desvanecerse, y eso no le gusta. El día de hoy, tras algunos meses de no saber de su presencia, el delantero de Alianza Lima, Mauro Guevgeozián, dio a conocer el por qué de su asuencia durante los últimos encuentros en el equipo que dirige Gustavo Roverano. La explicación del 'armenio' fue tan picante como ácida.

Durante gran parte de lo que va en este 2015, el ariete de Alianza arrastraba con una ligera lesión en la rodilla. Un problema que venía siendo tratado gracias al doctor del equipo 'blanquiazul', Luis Parra. Sin embargo, la relación entre el 'armenio' y el experto no iría de buenas.

Guevgeozián, quien no disputa un partido con los 'grones' desde el último clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes durante el pasado mayo, tildó de responsable al encargado de su recuperación: "Veníamos trabajando bien, pero en la última parte hemos tenido algunos problemas con el doctor, que me ha puesto cosas que no tenía que ponerme en la rodilla. Eso ha perjudicado mi recuperación", afirmó.

"Vengo fastidiado hace tiempo. He tenido varias diferencias con el doctor".

El uruguayo que disputa por la Selección de Armenia mostró toda su molestia moral ante medios peruanos: "Se ha portado mal conmigo, me ha puesto algo en la rodilla y he consultado con otros especialistas y me han dicho que es una locura que me ponga eso porque me puede perjudicar la recuperación y me puede hacer mal a futuro", aclaró.

Para empeorar las cosas, durante su ausencia, el D.T de Alianza Lima ha dedicado su tiempo a encontrar jugadores de la cantera del equipo. Delanteros como Aldair Rodríguez y Jair Cordova le han llenado los ojos a Roverano. Sumado al gran desempeño del delantero titular, el colombiano Carlos Preciado. Y Además de contar con un suplente como Osnar Noronha.

Esto perjudica mucho más el 2015 de Guevgeozián. Quien no se siente cómodo con la situación y buscó responsables: "Vengo haciendo una recuperación de tres meses y que me ponga eso en la recta final es preocupante", sentencio.

Alianza Lima jugará este domingo su último partido del Torneo Apertura frente a la Universidad César Vallejo en Trujillo.