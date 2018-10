Reimond Manco: "Aún soy jugador de León de Huánuco

Dejó las cosas en claro. Entre tanto ambiente caliente sobre el posible fichaje del volante Reimond Manco a Alianza Lima, el mismo jugador salió a dar cara sobre la situación. Pues, todo lo que venía diciendo la prena peruana durante los últimos días fue puesta en sus casillas. En resumen, no hay nada concreto. Todavía.

Así lo describió Manco en su cuenta de Facebook. "Quiero aclarar que ahora me encuentro en la ciudad de Guayaquil y quiero desmentir las informaciones que se vienen dando que soy jugador de Alianza Lima. Aún sigo siendo de León de Huánuco y me debo a esta institución hasta que no pertenezca más".

No obstante, el volante de 24 años no le cierra las pueras al club 'grone' con esta declaración. Pues, su cariño por el club el cual disputó por dos temporadas, sigue intacto: "Nunca he sido ajeno a la posibilidad de volver a Alianza Lima por el cariño que le tengo a ese club, pero por ahora no hay nada cierto".

Manco estaría dejando Ecuador esta noche para volver a Lima y resolver los últimos asuntos pendientes de su fichaje a Alianza.