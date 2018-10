Daniel Ahmed: "Gracias a Dios pudimos lograr el objetivo"

Las sonrisas rondan por doquier en Sporting Cristal. Tras la obtención del título del Torneo Apertura el día de ayer, tras el empate a cero frente a Universitario de Deportes, el director técnico del equipo 'celeste', Daniel Ahmed, no dudó en mostrar ante los medios su bienestar.

"La gente ayudo y hoy pudimos ver un lindo espectáculo. Nos comprometimos a no pensar en cosas externas para no perder la concentración. Gracias a Dios pudimos lograr el objetivo", dijo el estratega argentino.

A pesar de ser el autor intelectual de la obtención del Apertura para Cristal, el 'Turco' quiso darle también las gracias al cuerpo técnico 'cervecero': "Estoy agradecido con mi cuerpo técnico y con este país que me dio la oportunidad de ganar", señaló.

No obstante, el estratega 'celeste' no se encuentra conforme del todo. Puesto a que sabe que la obtención del Apertura no es el título nacional. Para ello, Sporting Cristal tendrá que volver a poner todo su pundonor para la disputa del venidero Torneo Clausura si es que quieren seguir soñando con el bicampeonato.

"Es lo que nos resta, el cual es un torneo difícil, porque hay equipos muy competitivos. Por ahora festejaremos, pero luego nos mentalizaremos en lo que venga", sentenció.

Sporting Cristal descansará en la primera fecha del Torneo Clausura. Competición a disputarse a partir del día viernes 28 de agosto.