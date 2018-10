Ricardo Gareca: "No existen microciclos para mí"

Concentrado y armando al equipo. Así se encuentra en el predio de La Videna el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca. Quien prepara a los 'incaicos' para los duelos amistosos que se vendrán ante Estados Unidos y Colombia de cara al debut en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 ante la misma selección 'cafetera'.

En medio de los entrenamientos, el 'Tigre' dio una conferencia de prensa en donde manifestó sus deseos con la Selección Peruana: "En las Eliminatorias tenemos más exigencias y desafíos. Nuevos objetivos y debemos tener más consistencia como selección. Llegamos mejor a las Eliminatorias que respecto a la Copa América", afirmó.

Sin embargo, se le preguntó al estratega del equipo 'blanquirrojo' acerca del trabajo por medio de microciclos. Medio que se empezó a utilizar durante la etapa de Sergio Markarián al mando de los peruanos.

Como respuesta, Gareca pidió que no se le compare su trabajo con el de su predecesor: "No existen microciclos para mí. Yo trabajo con la lista de los jugadores que necesito", dijo ante los periodistas.

En cuanto al caso Claudio Pizarro, el argentino manifestó su temor de no convocarlo en planes futuros. Puesto que el 'bombardero', a sus 36 años, se encuentra sin equipo: "Esperemos que consiga cuanto antes, no está descartado y no hablo de supuestos", sentenció.

La Selección Peruana viajará el lunes a Estados Unidos para enfrentar a la selección norteamericana en Washington el 4 de septiembre.