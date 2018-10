Una opción para pensar

Es casi un hecho que Luis Fernando Suárez está con un pie y medio afuera de Universitario de Deportes. El D.T colombiano no ha sumado números positivos con la 'Crema' desde mayo y arrastra con el fantasma del descenso en Ate desde la última derrota en casa frente a Unión Comercio durante el debut en el Torneo Clausura. Esto disgusta tanto a la hinchada 'merengue' como a la directiva.

Es por ello el gerente deportivo de la 'U', Germán Leguía, habló al respecto del tema. El 'Cocoliche' no se guardó nada y no tuvo problemas en hablar de reemplazos. "Chemo del Solar es una gran opción", dijo el ex futbolista.

Pero Leguía prefirió en estos momentos hablar en presente. Como bien se sabe, Luis Fernando Suárez aún sigue en la cuerda floja de Universitario, que intentará lavarse de una vez la cara cuando visiten este jueves a Alianza Atlético de Sullana. Una derrota fuera de Lima, daría por consumado el tema del despido del colombiano.

Sin embargo, Leguía sabe que despedir a Suárez no es una tarea tan simple: "La cláusula es alta. Si llegamos a eso queremos llegar a un acuerdo con él. Le hemos dado todo y si esto se termina se debe terminar de la mejor forma. Él sabe que el momento es complicado. Lo del partido ante Comercio fue catastrófico", sentenció.

Chemo del Solar estuvo en Universitario de Deportes tanto como jugador, director técnico y dirigente.