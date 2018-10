El regreso de 'Cachito'

No perdió el tiempo. Tras haber estado 10 meses alejado del fútbol, Luis Ramírez aprovechó el tiempo para regresar al fútbol peruano y convertirse en la nueva incorporación de la Universidad San Martín. Este jueves, 'Cachito' será presentado ante los medios en las instalaciones universitarias de Santa Anita.

Como bien se conoce, La San Martín finalizó última en la clasificación el Torneo Apertura. Y en la tabla del acumulado, es uno de los candidatos al descenso a la Segunda División en lo que va de 2015.

Es por ello que la dirigencia 'alba' encabezada por Álvaro Barco decidió no quedarse de brazos cruzados y contrató a su nuevo armador. Lo encontraron en un jugador que fue pieza primordial en la Selección Peruana, dirigida por Sergio Markarián.

Sin embargo, los peruanos saben que Luis Ramírez no llega en la mejor de sus formas. Pues, el volante de 30 años no juega un partido oficial de fútbol profesional desde noviembre de 2014. En aquella época, 'Cachito' militaba en el Botafogo de Brasil. No obstante, su poca continuidad con el 'Fogao' y el descenso a segunda división, hicieron que el mediocampista quedara separado del plantel.

Es por ello que Ramírez intentará encontrar agua en el desierto cuando tenga como principal misión, hacerle salvar la categoría a la San Martín. Y por qué no soñar con el título de 2015. Esta noche, el mediocampista estará presenciando el partido de su nuevo club frente a Alianza Lima en Matute.