Terriblemente insólito

Toda una locura. Según fuentes del Perú, el director técnico de Universitario de Deportes, Roberto Challe, habría presentado su renuncia, a dos días de haber sido presentado como nuevos estratega 'crema'. Falta de acuerdo económico habría sido la razón de la supuesta salida del 'Niño Terrible'.

La noticia más sorprendente, la dio el director deportivo de la 'U', Germán Leguía. Quien afirmó que pese a haber sido presentado como flamante D.T del equipo, no hubo firma concreta.

"Roberto Challe se reunió a la 1.30 pm. con la gente de Universitario de Deportes y le hicieron una oferta. No estuvo de acuerdo y quedaron en que el lunes le harían otra oferta para hablar. Él iba a firmar el contrato, pero no está de acuerdo con lo que le ofrecimos", dijo Leguía.

Sin embargo, como toda autoridad, el 'Cocoliche' afirmó que a nombre del club, no se da por concreta la renuncia de Challe: "Si quiere renunciar lo primero que tendría que hacer es llamarme y no me ha llamado. Mientras tanto sigue siendo técnico", sentenció.

De concretarse la reuncia de Challe, el 'Terrible' se convertiría en el técnico que menos habría durado en Universitario de Deportes. Con poco más de 54 horas.