Roberto Challe: "No voy a cambiar moco por baba"

El día de hoy, Roberto Challe dejó la dirección técnica de Universitario de Deportes, a dos días de haber sido presentado en la institución 'crema'. Un hecho insólito que remeció tanto al equipo como al Fútbol Peruano. Inmediatamente, se buscaron los motivos del por qué de la renuncia del 'Niño Terrible'. No obstante, fue el mismo ex estratega quien dio las explicaciones.

Como bien se especulaba, la partida de Challe se debió principalmente a causas económicas. "Ya renuncié, no nos pusimos de acuerdo en lo económico, si Luis Fernando Suárez ganaba 45 mil y era malo, por qué no puedo cobrar yo eso", afirmó criticando a su predecesor.

Challe fue crítico con Universitario al decir que los 'cremas' le hicieron caso a la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú) para no contratarlo. "Fue una falta de respeto, ya renuncié, me dijeron les han dicho que no me contraten, me reuní con Raúl Leguía y con ‘Chemo’ del Solar y me dicen que no va más, es lamentable" aclaró.

Para cerrar con la típica polémica que caracteriza al ex jugador, Challe dio una frase dura que le caería como balde de agua fría a la 'U': "No voy a cambiar moco por baba, mejor me quedo tranquilo", sentenció.

A portas de una nueva fecha del Torneo Clausura, Universitario de Deportes se ve forzado nuevamente a la búsqueda de un director técnico. A su momento, los 'cremas' estarán este domingo bajo la tutela del interino Juan Pajuelo, cuando enfrenten en Arequipa a Alianza Lima, en una versión amistosa del Superclásico del Fútbol Peruano.